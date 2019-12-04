عشاق الفن النبيل يترقبون نزال “المدمر” وجوشوا على لقب بطل العالم في السعودية

عشاق الفن النبيل يترقبون نزال “المدمر” وجوشوا على لقب بطل العالم في السعودية

السعودية – تستضيف العاصمة السعودية الرياض في السابع من ديسمبر الجاري، مواجهة ثأرية على لقب بطل العالم بين الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا والأمريكي من أصل مكسيكي أندي رويز.

وسيحاول جوشوا في المواجهة التي سميت بـ “اشتباك الكثبان” أو “نزال الدرعية التاريخي”، استعادة الأحزمة العالمية الثلاثة للوزن الثقيل، حسب الرابطة العالمية للملاكمة (WBA)، ومنظمة الملاكمة العالمية (WBO)، والاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، والتي جُرد منها في يونيو الماضي في نيويورك، بخسارته أمام رويز بالضربة القاضية خلال الجولة السابعة، وهي الهزيمة الأولى في مسيرته الاحترافية.

وشكلت نتيجة ذاك النزال إحدى أكبر المفاجآت المدوية في تاريخ الملاكمة، وسقط خلاله جوشوا البالغ 30 عاما، وحامل ذهبية أولمبياد لندن 2012، على البساط أربع مرات قبل أن يعلن الحكم حسم النزال بعد مرور دقيقة و26 ثانية على بداية الجولة السابعة.

ويدخل جوشوا النزال المرتقب بعنوان الثأر من هزيمته الوحيدة في مسيرته الاحترافية التي حقق خلالها 22 انتصارا منها 21 بالضربة القاضية، في حين يدخل رويز الملقب بـ “المدمر” والبالغ 30 عاما النزال لتأكيد تفوقه على جوشوا والحفاظ على ألقابه العالمية.

ولعب رويز 34 نزالا في مسيرته الاحترافية، حقق خلالها 33 فوزا (بينها 22 بالضربة القاضية)، مقابل خسارة واحدة.

المصدر: وكالات