الدوحة – أكد السلوفيني سريتشكو كاتانيتش مدرب المنتخب العراقي أن فريقه استعد جيدا لمباراته المقبلة ضد البحرين في نصف نهائي كأس الخليج 24، مشددا على أنه يتطلع لبلوغ المباراة النهائية.

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “هذه هي المباراة الرابعة بالنسبة لنا، وتبدو صعبة. سنخوض تدريبات اليوم، بينما سيكشف المران الأخير مدى تطور حالات المصابين وجاهزيتهم لمباراة الغد”.

وتابع: “أشكر اللاعبين على ما قدموه في البطولة من مستوى طيب، ورسالتي لهم أن يقدموا كل ما لديهم دون التفكير بما سيحصل في المباراة”.

وبيّن: “أنا راضٍ تماما عن الفريق وما حققه في المباريات السابقة. أتينا للبطولة بمجموعة شابة ونفخر بهم، وأطالبهم بتقديم كل ما لديهم أمام البحرين، دون التفكير في أي شيء. من يلعب المباراة منهم يمثل العراق وعلينا أن نقدم ما يليق بالكرة العراقية وسنبذل كل جهودنا وهذا هو الأهم”.

وأضاف: “بطولة الخليج تمثل نقلة للاعبين الشباب فقد ظهروا خلالها بمستوى جيد، لكن علينا أن نعلمهم كيف يطورون مستواهم، وهذه هي الأهداف التي نركز عليها في خليجي 24”.

وأردف: “لكل مباراة ظروفها الخاصة. فريق البحرين ظهر بصورة أخرى، بخلاف ما رأيناه في التصفيات الآسيوية المشتركة، وبالتالي لا نعرف بأي تشكيل سيبدأ”.

واستدرك: “لكن سنركز على المستجدات داخل الملعب وأهتم بما يقدمه فريقي وتطبيقه للواجبات، وخلال 90 دقيقة يجب أن نفكر بطريقة لعبنا فقط ونتعاون من أجل تحقيق الفوز”.

من جهته قال قائد منتخب العراق علاء عبد الزهرة: “المباراة مهمة بالنسبة لنا. الفريق البحريني فريق جيد وقابلناه سابقا في التصفيات، ويبدو أن مستواه في تصاعد من مباراة إلى أخرى، وما أؤكده أن ما حدث في مباراة اليمن ظرف استثنائي”.

وأشار: “أعرف اللاعبين جيدا ويعرفونني سواء من النادي أو من سنوات في المنتخب وما يميز الفريق العراقي هو الروح الواحدة التي تسيطر على الجميع. لدينا جميعا هدف واحد نسعى لتحقيقه”.

وشدد على أنه وزملاءه في المنتخب يركزون على إسعاد الجماهير العراقية التي ساندتهم طوال مشوار البطولة، مضيفا: “لدينا عزيمة وإصرار لبلوغ المباراة النهائية؛ لأن هدفنا لقب الخليج 24”.

المصدر: كووورة