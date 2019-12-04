إيطاليا – علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، على موسمه الأول في إيطاليا بعد ارتداء قميص السيدة العجوز قادمًا من ريال مدريد في صيف 2018.

وكان كريستيانو حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن الموسم الماضي أمس، بعد أن قاد يوفنتوس لحصد لقب الكالتشيو للمرة الثامنة على التوالي.

وقال رونالدو خلال الحفل، عقب تسلم الجائزة: “سأحاول التحدث باللغة الإيطالية. أنا فخور بأن أكون أفضل مهاجم في إيطاليا”.

وأضاف: “أشكر زملائي في الفريق واللاعبين الذين صوتوا لي. بعد اللعب في إيطاليا لمدة عامين، يمكنني القول إنها بطولة صعبة جدًا”.

وأتم كريستيانو: “أشكر جميع من صوت لصالحي، وآمل أن أحقق نفس النجاح في العام المقبل”.

يذكر أن رونالدو غاب بالأمس عن حضور حفل الكرة الذهبية المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، من أجل حضور تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي.

المصدر: كووورة