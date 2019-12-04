الدوحة – أكَّد محمد رضا جليل، لاعب وسط المنتخب العراقي، أنَّ مواجهة المنتخب البحريني في نصف نهائي خليجي 24 الخميس المقبل، لا تقبل القسمة على إثنين.

وقال رضا جليل في تصريحات : “بطولة الخليج مضغوطة، فكل 3 أيام نخوض مباراة، وليس هناك وقت للراحة والاستشفاء”.

وأوضح “المدرب كاتانيتش تعامل مع هذا الأمر، باعتماد سياسة التدوير، وهو ما جرى في مباراة اليمن، بإراحة بعض اللاعبين المجهدين تحسبًا لمباراة نصف النهائي”.

وأضاف “حاولنا تقديم كل ما لدينا وبفضل الله الفريق تأهل على رأس المجموعة وتركيزنا ينصب على المباراة المقبلة التي لا تقبل أنصاف الحلول”.

وأكَّد “كاتانيتش يعرف جيدًا المنتخب البحريني، ولا شك أنه سيعتمد أسلوب اللعب المناسب لمواجهته، وواجبنا التركيز والتطبيق من أجل بلوغ المباراة النهائية، ونطمح لأن نحقق هذا الهدف”.

من جانبه، قال إبراهيم بايش، إنَّ أسود الرافدين قادرون على المرور للمباراة النهائية.

وقال في تصريحات “طموح المنتخب العراقي منذ المباراة الأولى هو خطف كأس البطولة وبالتالي مباراة نصف النهائي ستكون خطوة مهمة لتحقيق الطموح الذي حضرنا من أجله للدوحة”.

وبين “اللاعبون يشعرون بحجم المسؤولية، وأن سعادة الجماهير العراقية وفرحتهم هي على رأس اهتمامات اللاعبين وبالتالي الجميع يحرص للخروج من المباراة المقبلة بنتيجة الفوز والاقتراب نحو كأس البطولة”.

المصدر: كوووورة