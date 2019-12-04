ليبيا – قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري إن اللجنة تعمل على اتخاذ الترتيبات القانونية لضمان مواصلة عمل بعض السفارات تحت شرعية وإشراف البرلمان.

العقوري وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” الثلاثاء أوضح أن بعض الدول بدأت في اتخاذ إجراءات لطرد السفراء الممثلين لحكومة الوفاق لديها ما يؤثر كثيرا على مصالح ليبيا ورعاياها في تلك الدول.

وأشار إلى أن أولويات مجلس النواب ولجنته الخارجية هي ضمان مصالح ليبيا واستقرار المنطقة وحوض المتوسط وبناء علاقات ودية ومتوازنة مع دول الجوار.

وأعرب العقوري عن قلقه من تدهور الوضع الأمني شرق المتوسط وعلاقات ليبيا مع دول المنطقة وحمل المسؤولية للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق وسياساتهم الخارجية غير المسؤولة وآخرها توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون الأمني والبحري مع النظام التركي.

كما لفت إلى أن حكومة الوفاق غير الدستورية في غياب الرقابة البرلمانية تتصرف بشكل مطلق وليس من صلاحياتها اتخاذ قرارات استراتيجية وغير مدروسة ستنعكس سلبا على المنطقة.

وأكد العقوري على أن حكومة الوفاق تسيء لعلاقات ليبيا مع دول الجوار في شرق المتوسط، مشددا على أن توقيع اتفاق مع تركيا يتطلب موافقة أعضاء المجلس الرئاسي كما ينص على ذلك الاتفاق السياسي وهو ما لم يحدث.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية شدد على أنه يجب على الأمم المتحدة النظر في هذه السلطة غير الدستورية ووضع حد لتصرفاتها وتجاوزاتها وأصبح من الضروري إعادة النظر في الاتفاق السياسي والخروقات.