وظهر في الفيديو جونسون وترودو وهما يتحدثان مع ماكرون عن سبب تأخر الأخير عن حفل الاستقبال المنعقد بمناسبة الذكرى الـ70 لحلف الناتو، ليكملا حديثهما بمزاح عن المؤتمر المطول الذي عقده ماكرون مع ترامب، دون إي أشارة لاسمه.

وسأل جونسون ماكرون: “هل هذا يكون سبب تأخرك؟”، ليرد عليه ترودو: “لقد تأخر(ماكرون) لأنه حضر مؤتمرا صحفيا مدته 40 دقيقة”.

وأضاف رئيس الوزراء الكندي مازحا مع ماكرون: “من المؤكد أنك شاهدت تدلي فكي فريقه إلى الأرض”.

المصدر: The Sun