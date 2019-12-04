انجلترا – اكد مانويل بيليجريني، مدرب وست هام يونايتد، إن الحارس الثالث ديفيد مارتن سيحتفظ بموقعه في التشكيلة الأساسية، أمام وولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء.

وحافظ مارتن في ظهوره الأول بدوري الأضواء على نظافة شباكه، ليقود وست هام للفوز (1-0) خارج أرضه على تشيلسي، السبت الماضي، ويحقق الفريق انتصاره الأول في الدوري، منذ سبتمبر أيلول، بعدما استبعد بيليجريني الحارس الإسباني روبرتو خيمنيز.

وقال بيليجريني “بكل تأكيد هذا قرار صعب، لأن حراسة المرمى تمثل مركزا خاصا”.

وتابع “أعتقد أنه في بعض الأوقات يحتاج الفريق إلى رد فعل، ولسوء الحظ لم يكن روبرتو يؤدي بشكل جيد.. ظهر مارتن بشكل رائع، لكن أعتقد أن الأداء لم يكن بسبب لاعب واحد”.

وعانى وست هام في غياب الحارس الأساسي، أوكاش فابيانسكي، الذي يبتعد عن المباريات منذ سبتمبر أيلول، بسبب إصابة أعلى الساق.

وقال بيليجريني “من المرجح أن يكون (فابيانسكي) جاهزا في نهاية الشهر، لكن أعتقد أنه يجب التحلي بالحذر في عودته، وعدم محاولة إشراكه إلا بعد أن يصبح جاهزا بشكل تام”.

المصدر: كووورة