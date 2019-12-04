مصر – أعلن البنك المركزي المصري، اليوم ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في نهاية شهر نوفمبر الماضي، بمقدار 107 ملايين دولار.

وذكر البنك، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى 45354.4 مليون دولار أمريكي في نهاية نوفمبر 2019.

وكان الاحتياطي النقدي قد بلغ 45 مليارا و246 مليون دولار في أكتوبر 2019.

ويستخدم الاحتياطي النقدي في سداد قيمة الواردات وأقساط الدين الخارجي للبلاد.

وبلغ رصيد الدين الخارجي المستحق على مصر 108.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بما يعادل 36% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة ما زالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية، حسب البنك المركزي.

جدير بالذكر أن العام المالي في مصر يبدأ في الأول من يوليو من كل عام، وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.

المصدر: وكالات