نافاس : لا أعلم سبب رحيلي عن ريال مدريد

نافاس : لا أعلم سبب رحيلي عن ريال مدريد

إسبانيا – أثار كيلور نافاس، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، الجدل حول رحيله عن صفوف ريال مدريد، مطلع الموسم الجاري.

وقال نافاس، خلال استضافته بالبرنامج الإسباني “إلـ شيرينجيتو”: “علاقتي مع (المدرب) زين الدين زيدان كانت جيدة للغاية، لقد دافع عني كثيرا”.

وأضاف الحارس الكوستاريكي: “أشكر زيدان على ثقته بي، لكن حدثت أمور لا أعلم سببها”.

وواصل: “لقد ارتكبت أخطاءً، والجماهير دعمتني كثيرًا، وشعرت معهم بحب لن أفرط فيه”.

وانتقل نافاس إلى بي إس جي، بعقد مدته 3 مواسم، ضمن صفقة تبادلية تضمنت إعارة ألفونس أريولا، حارس مرمى الفريق الباريسي، إلى ريال مدريد، لمدة موسم.

ولعب نافاس بقميص الميرينجي 5 مواسم، حيث انضم إليه قادما من ليفانتي، في صيف 2014.

المصدر: كووورة