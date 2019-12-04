إسبانيا – أثار كيلور نافاس، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، الجدل حول رحيله عن صفوف ريال مدريد، مطلع الموسم الجاري.
وقال نافاس، خلال استضافته بالبرنامج الإسباني “إلـ شيرينجيتو”: “علاقتي مع (المدرب) زين الدين زيدان كانت جيدة للغاية، لقد دافع عني كثيرا”.
وأضاف الحارس الكوستاريكي: “أشكر زيدان على ثقته بي، لكن حدثت أمور لا أعلم سببها”.
وواصل: “لقد ارتكبت أخطاءً، والجماهير دعمتني كثيرًا، وشعرت معهم بحب لن أفرط فيه”.
وانتقل نافاس إلى بي إس جي، بعقد مدته 3 مواسم، ضمن صفقة تبادلية تضمنت إعارة ألفونس أريولا، حارس مرمى الفريق الباريسي، إلى ريال مدريد، لمدة موسم.
ولعب نافاس بقميص الميرينجي 5 مواسم، حيث انضم إليه قادما من ليفانتي، في صيف 2014.
المصدر: كووورة