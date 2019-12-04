نوفاك: لم نحدد موقفا من اتفاق أوبك + خلال اجتماع فيينا المقبل

نوفاك: لم نحدد موقفا من اتفاق أوبك + خلال اجتماع فيينا المقبل

موسكو – اكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، امس إن بلاده لم تحدد موقفها بعد من اتفاق أوبك+ خلال الاجتماع المرتقب في فيينا نهاية الأسبوع الجاري.

وبدأ التحالف الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، إضافة إلى منتجين مستقلين بقيادة روسيا، خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا منذ مطلع 2019 وحتى نهاية مارس/ آذار 2020.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء أوبك و(أوبك+) يومي الخميس والجمعة في العاصمة النمساوية فيينا، لبحث مصير الاتفاق.

وأضاف نوفاك: “لن أقول أي شيء الآن، ما زلنا نشكل موقفا، وعادة ما يتم التعبير عنه في اجتماع، وسنناقش هناك هذا الأمر على وجه التحديد”، حسبما أفادت وكالة ” تاس” الروسية.

ويتعين على روسيا، وفقا للاتفاق مع (أوبك+)، تخفيض إنتاج النفط بمقدار 228 ألف برميل يوميا.

وقال نوفاك، إن بلاده أوفت بالتزاماتها بموجب اتفاق (أوبك+) لخفض إنتاج النفط بنسبة 85 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وستسعى جاهدة للالتزام بنسبة 100 بالمئة في الشهر الجاري.

وزاد: “روسيا ستركز على الوفاء بشروط الاتفاق بالكامل في الشهر الجاري.. لدينا مستوى جيد من التنفيذ، مع الأخذ في الاعتبار فصل الشتاء” الذي يزيد فيه الاستهلاك العالمي للطاقة.

الأناضول