بغداد – أعلنت وزارة الزراعة، منع أستيراد محصول البطاطا، عازية السبب إلى وفرته محليا.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة إنه استناد للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي ووفقا لما جاء في كتاب مجلس الوزراء/ لجنة الشؤون الاقتصادية، والذي نص على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية، حصلت الموافقة على منع استيراد محصول البطاطا ومن جمبع المنافذ الحدودية .

وعزا النايف، قرار منع الاستيراد لمحصول البطاطا، إلى وفرته محليا، موضحا، أن القرار منح عشرة ايام للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين قاموا بأدخال جزء من الارساليات المستوردة وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ما تبقى منها”.

وكالات