الجزائر – هاجم وزير الداخلية الجزائري، صلاح الدين دحمون، اليوم معارضي التوجه نحو الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 12 من هذا الشهر، موجها إليهم أوصافا غير مسبوقة.

وفي كلمة ألقاها أمام لجنة الشؤون القانونية الإدارية في الغرفة العليا للبرلمان الجزائري، وصف الوزير رافضي الترتيبات الجارية للانتخابات بحملة “الفكر الاستعماري”، الذي يسعى لضرب الجزائر. وتابع: “لحد الآن بقي هذا الفكر الاستعماري لدى البعض وهذا الفكر الاستعماري يستخدم فيه بعض من أولادنا الجزائريين أو أشباه الجزائريين من خونة ومرتزقة وشواذ ومثليين. نعرفهم واحدا واحدا، فهم وقفوا صفا واحدا مع هذا الناس، فهم ليسوا منا ونحن لسنا منهم”.

المصدر: RT + وكالات