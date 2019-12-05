العراق – أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، أنها ستسلم الحكومة الاتحادية في بغداد 250 ألف برميل نفط خام يوميا.

وقال وزير المالية في حكومة الإقليم آوات شيخ جناب في مؤتمر صحفي، إن “حكومة الإقليم قررت تسليم بغداد 250 ألف برميل من النفط يوميا، واتفقنا على صيغة بشأن دفع القروض، كما تم تثبيت أغلب مطالبنا”.

وأضاف “توصلنا إلى اتفاق مع بغداد بشان الميزانية والنفط، لكن تقليل حصة إقليم كردستان في الموازنة المالية كان قرارا سياسيا للأسف”.

وأشار إلى أن “مفاوضاتنا هذه المرة مع بغداد كانت ناجحة، وإذا التزمت بغداد بالاتفاق، فلن تبقى هناك أية مشاكل بشأن دفع رواتب الموظفين”.

المصدر: RT