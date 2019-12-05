إسبانيا – أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مواعيد مباريات السوبر الإسباني، التي تستضيفها السعودية بالفترة بين 8 و12 يناير المقبل.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، فإن ريال مدريد سيلتقي مع فالنسيا يوم 8 يناير المقبل في الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي، ويواجه برشلونة فريق أتلتيكو مدريد في الـ 9 من يناير، الساعة 20:00، وستقام المباراة النهائية بين الفائزين يوم 12 من الشهر نفسه في الساعة 19:00.

وتشهد البطولة مشاركة 4 فرق وفقا للنظام الجديد: برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني، وفالنسيا حامل لقب كأس ملك إسبانيا وأتلتيكو مدريد وريال مدريد ثاني وثالث “الليغا” على الترتيب.

يذكر أن بطولة السوبر الإسباني، ستقام في السعودية لثلاث سنوات مقبلة.

المصدر: وكالات