وقالت وكالة الهجرة في بيان، إن القارب الذي كان يحمل ما لا يقل عن 150 شخصا كان به القليل من الوقود بينما كان يقترب من موريتانيا.

وذكرت أن السلطات الموريتانية ساعدت الناجين في مدينة نواذيبو شمالي البلاد، وفق ما نقلت “الأسوشيتد برس”.

وقال ناجون إن القارب الذي كان على متنه نساء وأطفال غادر غامبيا في 27 نوفمبر.

وتم نقل عدد غير معروف من الجرحى إلى المستشفى في نواذيبو، وعلقت لورا لونغاراروتي، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا على الحادث قائلة: “تقوم السلطات الموريتانية بتنسيق الاستجابة بكفاءة عالية مع الوكالات الموجودة حاليا في نواذيبو “.

ولم يصدر أي بيان فوري من السلطات في غامبيا، وهي دولة صغيرة في غرب إفريقيا، انطلق منها كثير من المهاجرين على أمل الوصول إلى أوروبا.

وعلى الرغم من صغر حجم غامبيا، وصل أكثر من 35 ألف مهاجر غامبي إلى أوروبا بين عامي 2014 و2018، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.