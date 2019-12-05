العراق – نقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصادر عسكرية واستخباراتية، بأن إيران نقلت عددا من صواريخها الباليستية قصيرة المدى إلى مستودعات سرية في الأراضي العراقية.

وكتبت صحيفة “نيويورك تايمز” مساء الأربعاء أن الصواريخ تتواجد في المناطق التي يسيطر عليها المسلحون الشيعة العراقيون بالقرب من الحدود الإيرانية، وأن هؤلاء المسلحين يساعدون في الحفاظ على سرية مستودعات الصواريخ هذه.

وحسب الصحيفة، فإن مسؤولي المخابرات الأمريكية يعتبرون أن هذه الصواريخ تشكل تهديدا لحلفاء وشركاء واشنطن في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل والسعودية، وقد تعرض القوات الأمريكية للخطر.

بدورها، نقلت شبكة “سي إن إن”، عن مصادر من نفس المؤسسات، أن المخابرات الأمريكية والعسكرية سجلت حركة نقل الصواريخ الباليستية قصيرة المدى من إيران إلى العراق، مشيرة أيضا إلى قلق الولايات المتحدة إزاء إمكانية إيصال هذه الصواريخ إلى المناطق التي قد يستخدمها المسلحون المدعومون إيرانيا ضد القوات الأمريكية.

وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء المسلحين قد كثفوا في الشهر الماضي هجماتهم على مواقع للقوات الأمريكية في العراق باستخدام صواريخ أكبر حجما من ذي قبل. مع ذلك، تشير “سي إن إن” إلى أن كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين قد صرحوا مؤخرا بأنهم لا يعتقدون أن طهران يمكن أن تشن حربا على الولايات المتحدة.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية