ليبيا – قال عضو مجلس النواب الأردني عبدالقادر الأزايدة إنه تبنى مذكرة وقعها أكثر من 20 نائباً طالبت الحكومة بتحصيل المستحقات المترتبة على الليبين الذين عالجوا وأقاموا في الأردن إبان الأزمة في بلادهم.

الأزايدة أوضح في تصريح خاص لموقع “ميديا 24” أمس الأربعاء أنهم طالبوا بتشكيل لجنة وزارية لحل الملف الذي أثر سلباً على المنشآت السياحية والطبية.

وقال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري في فترة سابقة إن ملف الديون الليبية المستحقة للمستشفيات الخاصة لا يزال يراوح مكانه بعد إخلال الحكومة الليبية بما تعهدت به في الاتفاق الذي وقعته مع الحكومة الأردنية في ديسمبر الماضي لسداد 220 مليون دولار للمؤسسات الصحية و110 ملايين دولار للفنادق.