ليبيا – عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق أمس الأربعاء إجتماعه العادي العاشر للعام الجاري برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بحضور أعضاء المجلس أحمد معيتيق ومحمد عماري زايد وأحمد حمزة والوزراء المفوضين وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

السراج قدم بحسب بيان من المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق ملخصا يتضمن أخر التطورات والمستجدات على مختلف الأصعدة ونتائج جولته الخارجية.

وناقش المجلس تطوير الآليات التي تمكن من التوفير المستمر لمتطلبات المعركة واحتياجات الجبهات وعلاج الجرحى إضافة لتأمين احتياجات النازحين جراء ماوصفه بـ”العدوان”على العاصمة.

وعكف المجلس بعد ذلك على مناقشة جدول الأعمال والموضوعات المحالة من قبل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة واتخذ بشأنها القرارات و التوصيات المناسبة بالإضافة إلى تحديد أولويات العمل خلال الفترة القادمة ، بحسب نص البيان .

المرصد – متابعات