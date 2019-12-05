الدوحة – تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي كأس الخليج لكرة القدم “خليجي 24″، بعد تغلبه على نظيره القطري بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في الدور نصف النهائي للبطولة.

ويدين المنتخب السعودي بالفضل في الفوز لنجمه عبد الله الحمدان الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

وسيواجه المنتخب السعودي في المباراة النهائية الأحد المقبل منتخب البحرين، الفائز في مباراة نصف النهائي الثانية على العراق بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

المصدر: RT