ليبيا – أكد عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وعضو المجلس الإستشاري عبدالرحمن الشاطر على تأييد مجلسهم للإتفاقية الموقعة بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وتركيا، معتبراً أن ذلك حق مشروع للدولتين.

الشاطر قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إن أي جهة أو دولة لديها إعتراض على هذه الإتفاقية لإعتقادها أنها متضرر منها عليها اللجوء إلى القضاء.

وإستطرد حديثه:” أرجوا أن لا تؤخذ هذه الإتفاقية ومذكرة التفاهم حجة لزيادة التوتر في ليبيا، أعتبرها زوبعه في فنجان وستهدئ مع الزمن وتنفذ هذه الخطوة التي تمت بين تركيا وليبيا بغض النظر عن ردود الفعل والمتضرر عليه أن يتقدم للمحاكم الدولية للفصل في الإشكال إن كانوا يعتبرونه كذلك”.

كما أشار إلى أن مجلس الدولة بيّن تأييده لمذكرة التفاهم سواء في تصريحات أو تغريدات على منصات التواصل بالإضافة لإجتماع رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري مع السراج، مشدداً على أن البلاد بحاجة لحليف قوي.

وعلق على زيارة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى السعودية في هذا التوقيت، معتبراً أن هدفها حشد التأييد لما وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة ‘لى العاصمة) ولإفشال أي حل.