ليبيا – إعتبر الدبلوماسي والسفير السابق حسن الصغير أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يملك فقط التفاوض وعقد الاتفاقيات لكن لايستطيع إدخالها حيز التنفيذ إلا بالرجوع لمجلس النواب لأنه ليس لديه الآلية الدستورية والقانونية لإجرائها.

الصغير لفت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج”الحدث” الذي يذاع على قناة”ليبيا الحدث” الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه هكذا إتفاقيات تنص على ضرورة أن تكون بإجماع الرئاسي مختل العضوية وفقاً لتعبيره.

وإستطرد حديثه:”السراج منفرد وقد وقّع بمعية وجه المليشيات باشاغا و سيالة حتى أنه لم يخرج للدفاع عن إتفاقه ويقول لليبيين على ماذا وقع تحديداً، السراج يهمه محاولة منح غطاء للتدخل التركي غير الشرعي في ليبيا بمجال إمداد و دعم المليشيات بالسلاح والعتاد والطائرات المسيرة ومحاولة شرعنة هذا قبل مؤتمر برلين لأنه من أهم محاور برلين هو منع السلاح الذي يتدفق للمليشيات”.

وأوضح أن واقع التاريخ و الجغرافيا يبين أن ليبيا لا تربطها حدود مشتركة مع تركيا ولا مجال بحري مشترك بينهما بالتالي أردوغان و السراج قفزوا على الجغرافيا و التاريخ ووقعوا اتفاق لا يمكن أن يرى النور من حيث التطبيق.

كما إعتقد أن أردوغان سيستخدم الإتفاقية كورقة للضغط على الأوروبيين بصورة خاصة وعلى دول محورية إقليمية كمصر مع العلم أن ليبيا ليس لمصلحتها أن تدخل في هذا الاستقطاب الحاد الإقليمي بين تركيا و أوروبا.

وأضاف”اردوغان إبتز السراج وهو في أوج ضعفه وقع هذا الاتفاق الذي لاقى رفض شعبي و بادر الناس و المدونون الكتابة في هذا الشأن بين رافض و مستنكر و موضح ومن لم يرحب في هذه الاتفاقيات هو مرحب بالمليشيات بعد ذلك جاءت الردود الرسمية من لجان مجلس النواب و ببيانه الذي كان خجول في البداية لكن بعد حسم بيان القيادة العامة للجيش و بيان القبائل و الاعيان و المشائخ و البلديات أصبح موازي للرفض الشعبي الليبي”.

ونوّه إلى أنه هناك عدة إجراءات ومسارات يجب إتخاذها لنسف هذه الإتفاقية منها التأكيد على ترسيخ الرفض الشعبي في الرأي العام الليبي والتوجه للقضاء للطعن في الدائرة الدستورية و الإدارية و رفع مثل هكذا قضايا في ليبيا للتأكيد على عدم أهلية السراج بشأن إبرام أي إتفاقية أما سياسياً يجب يجب الحكم بعدم أهلية السراج على تمثيل ليبيا لإنتحاله صفة الدولة الليبية بالإضافة لمطالبة محكمة العدل الدولية برفض الإتفاق.

الصغير قال إنه من الضروري إلغاء التعامل مع السراج في كل الخطوات السياسية و الديبلوماسية، مؤكداً على أن الإخوان لهم دور رئيسي في حث السراج و جره لتوقيع الإتفاق.

وأفاد أن المشهد الحالي الذي تمر به البلاد تم التخطيط له ورسمه من قبل الإخوان المسلمين في أداتهم المتمثلة بالسراج، مشيراً أنه لا مصلحة لليبيا والسراج في الإتفاق الذي لن يضيف أي أمر أمنياً وعسكرياً بالتالي هذا الإتفاق “مصلحة إردوغانية” خالصة وإستقطاب إقليمي وفخ يحاول السراج جر ليبيا له.

وعلق على تراجع فرنسا عن تسليم 6 زوارق بحرية لقوات خفر السواحل التابعة لحكومة الوفاق قائلاً””إنها خطوة سياسية صرفه وليست حقوقية إتخذتها وزيرة الجيش الفرنسية في الوقت المناسب، فرنسا منذ فترة تراجع حساباتها بأهلية السراج بالتمثيل خاصة أنها لعبت دور مهم في مكافحة الإرهاب بالبلاد من خلال خلق التعاون الإستراتيجي، نتوقع أن تحذو دول أوروبا الإمتناع تدريجياً عن التعامل مع حكومة الوفاق إن لم يأخذ الامتناع درجة اكبر بنزع الاعتراف”.

ختاماً لفت إلى أن مؤتمر برلين سيتم تأجيله أسابيع أخرى لإيجاد توافقات وتفاهمات للمشهد القادم وبالتأكيد السراج ليس من ضمن هذه التفاهمات و الموائمات وفقاً لقوله.