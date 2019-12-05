ليبيا – قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري إن اتفاقية حكومة السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتنافى مع الاتفاق السياسي وهي باطلة قانونياً.

المسماري أشار في مؤتمر صحفي إستثنائي عقده أمس الثلاثاء تابعته المرصد أن أردوغان يقود مؤامرة كبيرة ضد ليبيا، لافتاً إلى أن القوات المسلحة ترفض الاتفاقية الأمنية بين أردوغان وحكومة السراج.

وأكد على أن أردوغان يتآمر مع الإخوان في ليبيا لتدمير البلاد، مطالياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل لمواجهة الأطماع التركية في ليبيا.