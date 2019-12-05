بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أنها صاحبة الصلاحيات في ملف التجارة الأوروبي، وأنها سترد على أي ضريبة تفرضها الولايات المتحدة على البضائع الفرنسية بكل الوسائل الممكنة.

وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه سيتحرك كجبهة موحدة لمساندة فرنسا في حال نفذت الولايات المتحدة تهديداتها بفرض رسوم جمركية على بضائع فرنسية، ردا على الضريبة الرقمية التي فرضتها باريس على عمالقة الإنترنت مثل “غوغل” و”فيسبوك”.

وأكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية دانيال روزاريو، على ضرورة التريث في التعامل مع التهديدات الأمريكية التي لم تصل إلى مستوى التنفيذ العملي بعد، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية “آكي”.

وأشار إلى أن المفوضية ستتحرك ضمن أطر منظمة التجارة العالمية، حيث قال: “نحن نرى أن هذه المنظمة هي المكان المناسب لحل النزاعات، ولكننا نأمل التوصل إلى حل ودي مع واشنطن قبل ذلك”.

وشدد على ضرورة الحوار من أجل توافق أوروبي – أمريكي حول النظام الضريبي الخاص بشركات الإنترنت.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا، تفكر بفرض ضرائب مماثلة، ما يجعلها هي الأخرى هدفا “للغضب” الأمريكي.

يذكر أن الولايات المتحدة لوحت بفرض ضرائب قد تصل إلى 100% على بضائع فرنسية، بسبب قيام باريس بفرض ضريبة على عمالقة الإنترنت من الشركات الأمريكية، ما يعتبر تمييزا بنظر الأمريكيين.

المصدر: وكالة أنباء “آكي” الإيطالية