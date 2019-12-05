النفط يتراجع مع استعداد أوبك+ لبحث المزيد من خفض الإنتاج

النفط يتراجع مع استعداد أوبك+ لبحث المزيد من خفض الإنتاج

فيينا – تراجعت أسعار النفط في تداولات هادئة قبيل محادثات أوبك التي تُعقد في فيينا في وقت لاحق يوم الخميس، لتقلص بعض المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة بفعل احتمال اتفاق المنتجين على مزيد من خفض الإنتاج وهبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 62.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0547 بتوقيت جرينتش. وكان برنت قد صعد 3.6 بالمئة يوم الأربعاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 58.21 دولار للبرميل. وكانت قد صعدت 4.2 بالمئة يوم الاربعاء.

وعادت الأسعار الآن تقريبا إلى مستوياتها قبل أسبوع، قبل أن تتراجع بفعل عدم إحراز تقدم على صعيد وضع حد للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة المستمرة منذ 17 شهرا والتي أثرت في النمو العالمي والطلب على النفط.

وتحول اهتمام المستثمرين إلى اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين، من بينهم روسيا، واحتمال الاتفاق على مزيد من خفض الإنتاج.

وارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد تراجع المخزونات الأمريكية أكثر من المتوقع حسبما أفادت أرقام رسمية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت 4.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات لانخفاض قدره 1.9 مليون برميل في استطلاع لرويترز.

رويترز