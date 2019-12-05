إسبانيا – أعلن نادي برشلونة الإسباني، عبر موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، تجديد عقد مهاجمه الشاب، أنسو فاتي، حتى 30 يونيو لعام 2022.

وحسب ما أعلنه النادي الكتالوني في بيانه، فإن صاحب الـ17 عاما وافق على تمديد عقده لعامين إضافيين، مقابل تعديل قيمة الشرط الجزائي في عقده من 100 إلى 170 مليون يورو.

بالإضافة إلى ذلك، سترتفع قيمة الشرط الجزائي لنحو 400 مليون بمجرد أن يضع القلم على أول عقد احترافي بعدما يتجاوز الـ18 عاما.

وانضم فاتي إلى النادي عام 2012، ومع الوقت، تطور مستواه إلى أن نجح في تحطيم العديد من الأرقام القياسية، حيث أصبح أصغر لاعب يسجل بقميص “البلوغرانا” في “الليغا” بعمر 16 عاما و340 يوما، وأيضا أصغر لاعب يبدأ مباراة في دوري الأبطال في تاريخ النادي.

ومنذ ظهوره مع الفريق الأول هذا الموسم، شارك فاتي في 11 مباراة في كل المسابقات، وسجل هدفين في تسع مباريات في “الليغا”.

المصدر: وكالات