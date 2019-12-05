روسيا – أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الولايات المتحدة تعتبر الفضاء ساحة للحرب، مشددا على ضرورة تعزيز مجموعة أقمار بلاده ورافضا مع ذلك عسكرة المجال الفضائي.

وقال بوتين، في اجتماع حكومي عقده اليوم حول تطوير القوات المسلحة الروسية في مدينة سوتشي: “تعمل الدول الرائدة في العالم بشكل نشط على تنمية الأنظمة الفضائية الحديثة ذات الاستخدام العسكري والاستخدام المزدوج، ويكملون ويطورون مواصفاتها التقنية، بينما تنظر القيادة العسكرية السياسية للولايات المتحدة إلى المجال الفضائي باعتباره ساحة للأعمال القتالية، وبالتالي تخطط لعمليات عسكرية هناك”.

وأضاف بوتين: “تشكل الولايات المتحدة بوتيرة سريعة، من أجل الحفاظ على الهيمنة الاستراتيجية في هذا المجال، قوات قضائية بدأت فعاليات التدريب العملياتي في إطار تنفيذ المهمات المحددة أمامها”.

وشدد الرئيس الروسي على أن بلاده رفضت وترفض عسكرة الفضاء، مبينا: “تطورات الأحداث تتطلب منا إيلاء اهتمام مرتفع لتعزيز مجموعة الأقمار بل القطاع الصاروخي الفضائي بشكل عام”.

وأشار بوتين مع ذلك إلى أن “تشكيلة مجموعة الأقمار الفضائية الروسية تم تحديثها بشكل ملموس خلال السنوات الماضية، كما ارتفعت بشكل كبير القدرات على الإنذار من الهجمات الصاروخية المحتملة”.

المصدر: وكالات