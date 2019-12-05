الولايات المتحدة – وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بـ “ذي الوجهين”، على خلفية تعليقات أصدرها الأخير حول الرئيس الأمريكي.

وقال ترامب “إنه (ترودو) ذو وجهين”، ردا على سؤال حول ملاحظات يبدو أن ترودو قصده بها.

وأضاف: “أعتبره (ترودو) شخصا لطيفا جدا، ولكن الحقيقة هي أنني وجهت له ملاحظات بخصوص عدم تسديده لـ 2 بالمئة (من الناتج القومي للدفاع لفائدة حلف الناتو)، ويمكنني أن أرى أنه ليس سعيدا كثيرا بذلك”.

وختم بالقول: “هو لا يدفع 2 بالمئة ويجب عليه أن يدفع 2 بالمئة. لديهم الكثير من المال في كندا”.

المصدر: “رويترز”