حمدوك: إعادة تبادل السفراء مع واشطن “خطوة مهمة” لبناء السودان

حمدوك: إعادة تبادل السفراء مع واشطن “خطوة مهمة” لبناء السودان

السودان – اعتبر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن إعادة تبادل السفراء بين بلاده وأمريكا “خطوة مهمة” نحو إعادة بناء السودان.

جاء ذلك في تدوينه لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك على فيسبوك، بعد ساعات قليلة من إعلان الخارجية الامريكية إعادة تبادل السفراء مع السودان.

وقال إن “توطيد العلاقات الدبلوماسية بين الدول يعد معلما مهما في خارطة التنمية”.

وأضاف “بعد بعد انقطاع دام 23 عاما من العظيم أن نشهد بدء عملية تبادل السفراء بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية”.

وتابع: “هذه خطوة مهمة نحو إعادة بناء السودان وتقديمه للعالم بصورته الجديدة والحقيقية”.

والأربعاء، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة والسودان اتفقتا على بدء إجراءات تبادل السفراء، بعد انقطاع دام 23 عاما.

جاء ذلك في بيان لبومبيو، بالتزامن مع زيارة حمدوك، لواشنطن.

فيما قالت الخارجية الأمريكية في بيان منفصل “يسرنا أن نعلن أن الولايات المتحدة والسودان قد قررا بدء عملية تبادل السفراء فجوة استمرت 23 عاما”.

وتتولى حكومة حمدوك السلطة منذ أغسطس/ آب الماضي، وهي أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وإحلال السلام هو أحد أبرز الملفات على طاولة الحكومة السودانية خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/آب الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائد الحراك الشعبي.

ومن أبرز أهداف زيارة حمدوك لواشنطن هو محاولة إقناع المسؤولين الأمريكيين برفع اسم السودان من قائمة ما تعتبرها الولايات المتحدة دولًا راعية للإرهاب.

ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/تشرين أول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.

لكن واشنطن أبقت اسم السودان على قائمتها لـ”الدول الراعية للإرهاب”، المدرج عليها منذ 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

الأناضول