الولايات المتحدة – أظهرت دراسة نشرت في مجلة التثقيف والسلوك الغذائي، أن تقديم الطعام للطفل مع نصيحة مركزة قد تدفعه لتناول الطعام دون تردد.

وأجريت الدراسة في جامعة ولاية واشنطن على 98 زوج وزوجة تتراوح أعمار أطفالهم بين 6 و 9 أعوام، قدمت لهم الخضروات مثل الطماطم، والفلفل الحلو، والعدس، والكينوا، بعد تعرفيهم بهذه الخضروات بثلاث طرق.

وتمثلت الطريقة الأولى في تقديم الطعام للأطفال دون أي نصيحة، والثانية، بتقديم الأطعمة للأطفال مع نصيحة صحية عامة، في حين كانت النصيحة في الطريقة الثالثة، مركزة أكثر.

في نهاية الدراسة، تبين أن الأطفال الذين حصلوا على الطعام مع نصيحة مركزة وعبارات تحفيزية أقدموا على تناول وجباتهم دون تردد، مقارنة مع الذين لم يصلوا على أي نصيحة أو نصيحة عامة، وفق ما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا.

وحسب الباحثين، إذا أردتِ إقناع طفلك بتناول الطعام الصحي، تجنبي استخدام عبارة مثل “الشمندر مفيد لصحتك” واستبدليها بعبارة “الشمندر يساعدك على الجري السريع والقفز”

وكالات