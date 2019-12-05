ليبيا – اعتبر عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وعضو مجلس الدولة الإستشاري بلقاسم دبرز أن الموقف المصري الرافض لتوقيع مذكرتي تفاهم حول الحدود البحرية بين حكومة الوفاق وتركيا نوعاً من التجاوز، مؤكداً أن دولة ليبيا ستنصاع لأي قرار قضائي دولي يتخذ بشأن تلك المسألة.

دبرز قال في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” إن الانتقادات المصرية للأسف تجاوزت الحدود وأصبحت تتدخل في الشأن الليبي الخاص، مشيراً إلى أن ذلك غير مقبول إطلاقاً فهو انتقاصاً من سيادة الدولة.

وأكد أنه على أنه إذا ما أحيلت هذه القضايا المتخاصم عليها في أعالي البحار لجهات قضائية ذات اختصاص فحتماً دولة ليبيا ستمتثل لأي حكم صادر بالخصوص.