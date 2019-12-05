إثيوبيا – افادت صحيفة “كابيتال” الإثيوبية نقلا عن مصادر أن البحرية الإثيوبية قررت التمركز في جيبوتي وسيكون مقر القيادة البحرية في بحر دار.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإثيوبية حددت موقع قاعدتها العسكرية الأولية في جيبوتي، مشيرة إلى أنه كان هناك اقتراحات بوضعها في السودان أو إريتريا أو جيبوتي.

ونوهت الصحيفة بأنه وفقا للمصادر، فقد ناقش رئيس الوزراء، أبي أحمد، خلال زيارته الأخيرة إلى جيبوتي مسألة بناء القاعدة العسكرية مع الرئيس، إسماعيل عمر جيلة.

وأكدت الصحيفة أن فرنسا ستساعد الحكومة الإثيوبية في إعادة بناء القوة البحرية، ويتدرب بعض أفراد البحرية في فرنسا حاليا، في إجراء يتوقع أن يثير اهتمام مصر على خلفية التشنج في العلاقات بين البلدين بسبب أزمة سد النهضة.

وتقوم أديس أبابا منذ عام 2012 بتنفيذ مشروع “سد النهضة الكبير” الضخم على نهر النيل الأزرق، حيث سيؤدي تشييده، وفقا للخبراء، إلى نقص المياه في السودان ومصر اللتين يقطعهما مجرى النهر.

وتشهد العلاقات المصرية الإثيوبية توترا منذ إعلان أديس ابابا عن إنشاء السد على أحد فروع نهر النيل.

وأعلنت مصر واثيوبيا في وقت سابق أنهما متمسكتان بالحوار والجهود السياسية لحل الأزمة بين البلدين وسط تأكيد مصري على التمسك بحقوق البلاد المائية.

المصدر: capitalethiopia