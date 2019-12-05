كوريا الشمالية ترد على ترامب: النزاع المسلح الشامل قد يندلع في أي لحظة

كوريا الشمالية ترد على ترامب: النزاع المسلح الشامل قد يندلع في أي لحظة

كوريا ش – حذرت كوريا الشمالية من أن النزاع المسلح الشامل بينها والولايات المتحدة قد يبدأ في أي لحظة، متعهدة بالرد عبر كل مستوى على أي استخدام محتمل للقوة من قبل الحكومة الأمريكية.

وقال رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي الكوري، باك تشين تشهون، في بيان نشرته الوكالة المركزية الكورية الرسمية في البلاد، إن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، “كان مستاء جدا” من التصريحات “التي لا يمكن تصورها” للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال قمة الناتو في لندن.

وأوضح: “نشعر بخيبة أمل كبيرة من تصريحات الرئيس الأمريكي حول احتمال استخدام الأسلحة ضد بلادنا. إن مثل هذه المواقف والتعليقات المتباهية قد تضر بزعيم الولايات المتحدة نفسه”.

وتابع باك تشين تشهون مشددا: “الجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية والولايات المتحدة لا تزالان تقنيا في حالة حرب، والهدوء النسبي قد يتحول إلى نزاع عسكري شامل في أي لحظة حتى بسبب حادثة مصادفة”.

وهدد: “أعلن أننا سنتخذ بالتأكيد، في حال استخدام الولايات المتحدة أي قوة ضدنا، إجراءات جوابية في أسرع وقت ممكن انطلاقا من رؤيتنا للوضع. استخدام القوات المسلحة ضد الجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية سيكون أمرا مروعا بالنسبة إلى الولايات المتحدة”.

وسبق أن قال ترامب، على هامش أعمال قمة الناتو بلندن يومي 3 و4 ديسمبر، إنه لا يزال يؤمن بالزعيم الكوري الشمالي، واصفا العلاقات بينهما بالجيدة، لكنه أضاف أن كيم جونغ أون “يحب إطلاق الصواريخ”، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة ستستخدم القوة ضد كوريا الشمالية حال وجود ضرورة لذلك”.

المصدر: وكالات