مصر – حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، من مغبة الوقوع في خطأ استخدام مصطلح ” الإرهاب الإسلامي” في وسائل الإعلام.

وأكد تقرير المرصد بأن استخدام وتوظيف هذا المصطلح إعلاميا وأكاديميا في تشويه حقائق ومبادئ الإسلام عمل على تدعيم الإرهاب وسعار الإسلاموفوبيا، “فهو يغذي إرهاب الجماعات المتطرفة، ويزيد من سعار الإسلاموفوبيا”.

وأشار تقرير المرصد إلى أن بدايات استخدام المصطلح تعود إلى أحداث 11 سبتمبر عام 2001، وتم ترسيخه لاحقا بعد أحداث تفجيرات (لندن 2005، مدريد 2004، ستوكهولم 2010) وما تبعها من سلسلة للعمليات الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية والعواصم الأوروبية بعد صعود تنظيم داعش عام 2014.

وأوضح التقرير أنه في تلك السنوات “تم توظيف المصطلح بشكل إعلامي وأكاديمي وأدبي بدرجة أكبر، ولصقت تهم الإرهاب والعنف بالإسلام كدين، وتم استخدامه وتوظيفه لتنميط صورة سلبية عن الإسلام والمسلمين بشكل عام، ورفض أي شكل من أشكال التعايش مع المسلمين في الغرب”.

وفي سياق آخر، أكد المرصد وجود إرهاب جديد في المناطق التي تسيطر عليها القوات المدعومة من تركيا في سوريا، موضحا أنه نتيجة هذه العمليات لقى 17 شخصا حتفهم في هجوم بسيارة ملغومة قرب مدينة رأس العين التي استولت عليها القوات المدعومة من تركيا.

وقال المرصد إن العالم شهد الأسبوع الماضي 12 عملية إرهابية نفذت في 6 دول، وقد نتج عنها 161 ضحية ما بين قتيل وجريح.

المصدر: RT