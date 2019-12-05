ليبيا – تزامناً مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) خلال الفترة من 4إلى 6 ديسمبر الجاري برنامجاً تدريبياً حول المشاركة الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة في تونس.

حضر البرنامج وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمفوضيهرعضوا مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب وأبوبكر مردة ورئيسة وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية ماجدة الكاتب وعدد من موظفي المفوضية وممثلون عن وزارة التعليم وعن منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الشعاب افتتح الجلسة الأولى مشيراً إلى أهمية هذه المناسبة للتأكيد على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة السياسية تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص .

وأوضح في كلمته أهم التدابير التي اتخذتها المفوضية في سبيل تعزيز مشاركتهم ومن أهمها استحداث وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية.

ويتضمن برنامج التدريب جملة من المحاور من بينها أهم الأطر القانونية لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية واستعراض المفاهيم والنماذج المتعلقة بمحطة الاقتراع التي تسهل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. مع عرض نموذج لمحطة اقتراع يراعى فيها التصميم المعماري المناسب الذي يفي بشروط الوصول.