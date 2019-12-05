مصر – بعد إعلانها إصابتها بحصوات في المراة أدت إلى دخولها المستشفى أثناء شهر العسل بعد زواجها من الفنان أحمد فهمي، كشفت الفنانة هنا الزاهد عن خوضها لعملية جراحية لاستئصال المرارة.‏

ونشرت هنا عبر حسابها الخاص على فايسبوك، صورة برفقة طبيبها الخاص، الذي شكرته لاهتمامه بها ‏قائلة: “بعد تعب شهرين ونص، ومحرومة من الأكل اللي بحبه عشان المرارة، عايزة أشكر دكتور محمد حقي ‏على تعبه معايا، وإني كل شوية أكلمه حتى بالليل، ودايماً مرحب جداً إنه يجاوب على كل أسئلتي، أخيرًا الحمد ‏لله شيلت المرارة”.‏

يذكر أن أحمد فهمي زوج هنا كان أعلن عن إصابة زوجته بوعكة صحية شديدة أثناء قضائهما شهر العسل خارج مصر دخلت على إثرها المستشفى، ثم أعلن عن طبيعة مرضها بأنها تعاني من وجود حصوات كثيرة على المرارة وأنها سوف تخضح لجراحة فور شفائها من الالتهاب الذي أصاب المرارة.

وسائل اعلام مصرية