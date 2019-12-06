إسرائيل – اختبر جهاز الأمن الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، نظام إطلاق دفع صاروخي من قاعدة “بلماحيم” العسكرية في وسط البلاد، وسط التوتر السائد مع إيران، والحديث عن امتلاكها صواريخ عالية الدقة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم قبل التجربة تغيير وجهة تحليق وهبوط الطائرات المدنية في مطار اللد نحو الشمال، وبعد انتهاء التجربة عادت الحركة الجوية إلى سياقها المعتاد.

وصرحت وزارة الأمن الإسرائيلية، بأنه تم تحديد موعد التجربة مسبقا.

ويمكن أن يستخدم نظام الدفع الصاروخي في إطلاق صواريخ طويلة المدى، مثل الصاروخين الإسرائيليين “ياريحو” أو “حيتس”، كما يمكن استخدامه من أجل إطلاق أقمار صناعية إلى الفضاء.

وادعت تقارير إعلامية إسرائيلية أن هذه التجربة تأتي في وقت تستعد فيه إسرائيل لاحتمال أن تطلق إيران صواريخ موجهة أو طائرات من دون طيار مفخخة من العراق وسوريا واليمن باتجاه إسرائيل.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد بحث مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في لشبونة أول من أمس، الموضوع الإيراني. وكتب بومبيو في “تويتر” بعد اللقاء، إنه “ناقشنا الجهود الرامية إلى التصدي لنفوذ إيران المزعزع للمنطقة، ومواضيع أخرى على صلة بأمن إسرائيل”.

وخلال جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي، قال نائب وزير الدفاع، جون رود، إن الولايات المتحدة “تراقب سلوك إيران بقلق”، مضيفا أنه “نواصل مراقبة مستوى التهديد ولدينا القدرة على تكييف وجودنا بسرعة”.

المصدر: “عرب 48”