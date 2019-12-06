المغرب – حالت أمور في آخر لحظة دون لقاء وزير خارجية أمريكا، مايك بومبيو في زيارته الأولى للمغرب، مع الملك محمد السادس، مما اضطر بومبيو للمغادرة دون لقائه، الأمر الذي أثار الكثير من الأسئلة.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى العاصمة المغربية الرباط الخميس، ثم عقد مباحثات مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، والمدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، وكان مقررا أن يلتقي الملك محمد السادس بعد ذلك، لكن اللقاء لم يتم لأسباب غير واضحة.

ورغم دعوة وسائل إعلام وطنية ودولية إلى مقر الخارجية المغربية لحضور ندوة صحافية كانت مبرمجة سابقا بين وزير الخارجية المغربي ونظيره الأمريكي، عقب المباحثات بينهما، إلا أن الموعد الصحافي تم إلغاؤه أيضا، كما جرى إلغاء الاستقبال الملكي وحفل العشاء.

جريدة “هسبريس” نقلت عن مصادر مختلفة حول أسباب هذا التغيير في آخر لحظة، أن الأجندة الدبلوماسية حالت دون حصول اللقاء، خصوصا أن الملك محمد السادس عاد للتو من دولة الغابون، حيث كان يقضي إجازة خاصة.

لكن مصادر عليمة أكدت لـ”هسبريس” أن تغيير أجندة الزيارة لأكثر من مرة من طرف الجانب الأمريكي لم يرق للجانب المغربي، خصوصا أن البرنامج كان يتضمن في البداية زيارة لمدة يومين، ثم حصل تغيير أيضا في البرنامج الأخير من الجانب الأمريكي.

في المقابل، أوضحت مصادر أمريكية للصحيفة أن إلغاء اللقاء المرتقب بين العاهل المغربي وبومبيو راجع إلى الأجندة الدبلوماسية بالأساس، مشيرة إلى ضرورة سفر وزير الخارجية الأمريكي إلى واشنطن في إطار المستجد المتعلق بمساعي عزل الرئيس دونالد ترامب.

وكان وزير الخارجية الأمريكي حل بالمغرب مباشرة بعد لقاء رسمي جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء في البرتغال، وهو ما دفع مسؤولا إسرائيليا لم يكشف هويته إلى الحديث عن وجود وساطة أمريكية تدفع نحو إقامة المغرب علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

المصدر: وكالات