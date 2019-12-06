الولايات المتحدة – انخفضت أسعار الذهب يوم الجمعة بعد أن تحركت الصين لإلغاء رسوم جمركية على بعض السلع الأمريكية، لكن المعدن الأصفر لا يزال متجها صوب تحقيق مكسب أسبوعي قبيل تقرير الوظائف الأمريكية الذي قد يقدم رؤية عن كثب لوضع الاقتصاد.

وبحلول الساعة 0802 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1473.16 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1478 دولارا.

وعلى الرغم من بعض الخسائر، لا يزال المعدن النفيس متجها صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، ليرتفع نحو 0.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وبلغ الذهب أعلى مستوى في شهر عند 1484 دولارا للأوقية يوم الأربعاء.

وقالت وزارة المالية الصينية إن رسوما على واردات بعض لحم الخنزير وفول الصويا القادمة من الولايات المتحدة ستُلغى، مما يشير إلى تحرك إيجابي لخفض التصعيد في الحرب التجارية قبيل رسوم جمركية أمريكية ستسري على سلع صينية اعتبارا من 15 ديسمبر كانون الأول.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن المحادثات التجارية تسير على ما يرام لكن البعض في السوق ما زالوا حذرين.

وقدمت التصريحات الإيجابية الدعم للأسهم الآسيوية مما ضغط على المعدن الأصفر الذي يميل المستثمرين إلى تفضيله في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وربح الذهب 15 بالمئة منذ بداية العام، مما قد يمثل أكبر ارتفاع سنوي منذ 2010، بفضل الحرب التجارية بشكل أساسي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يشهد البلاديوم تغيرا يذكر عند 1871.34 دولار، بعد أن ارتفع لمستوى قياسي عند 1876.54 دولار للأوقية يوم الخميس بفعل مخاوف بشأن الإمدادات.

واستقر البلاتين عند 896.63 دولار، بينما نزلت الفضة 0.3 بالمئة إلى 16.89 دولار. ويتجه المعدنان إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي لهما في أربعة أسابيع.

رويترز