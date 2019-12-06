المنتخب البحريني يتأهل لنهائي كأس الخليج بعد فوزه على نظيره العراقي بركلات الترجيح

المنتخب البحريني يتأهل لنهائي كأس الخليج بعد فوزه على نظيره العراقي بركلات الترجيح

الدوحة – تأهل المنتخب البحريني إلى نهائي كأس الخليج لكرة القدم “خليجي 24″، بعد تغلبه على نظيره العراقي بركلات الترجيح 5-3 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وافتتح “أسود الرافدين” باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة السادسة عن طريق مهند علي كاظم.

وعادل المدافع عبد الله خالد الهزاع النتيجة للمنتخب البحريني في الدقيقة الـ14 من عمر اللقاء.

وأعاد إبراهيم بايش التقدم للمنتخب العراقي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ18.

وفي الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول، أدرك محمد جاسم مرهون التعادل للمنتخب البحريني مرة ثانية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2، ليلجأ المنتخبان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أي هدف، ويحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب البحريني 5-3.

وسيلعب المنتخب البحريني في المباراة النهائية التي ستقام في الـ8 من الشهر الجاري، مع الفائز من مواجهة السعودية وقطر في نصف النهائي الثاني الذي سينطلق في وقت لاحق من اليوم الخميس.

المصدر: RT