فيينا – نزلت أسعار النفط يوم الجمعة في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماع بين أوبك وحلفائها في وقت لاحق يوم الجمعة والذي من المتوقع أن يشهد اتفاقا رسميا على زيادة خفض الإنتاج في أوائل 2020.

وعلى الرغم من التخفيضات الجديدة، أحجمت أوبك عن التعهد بتحرك بعد مارس آذار ويشكك المحللون في أثر أحدث قيود.

وبحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عشرة سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 63.29 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 58.36 دولار للبرميل. وبلغت العقود 59.12 دولار للبرميل يوم الخميس وهو أعلى مستوى منذ نهاية سبتمبر أيلول.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يوم الخميس على زيادة تخفيضات إنتاج النفط لتفادي فائض في المعروض في أوائل العام القادم في الوقت الذي يشهد فيه النمو الاقتصادي ركودا في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويخفض الاتفاق، الذي يحتاج إلى أن يُتبنى رسميا في وقت لاحق يوم الجمعة، الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا إضافية، عبر التزام أكثر صرامة وبعض التعديلات. وتخفض المجموعة الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، وبإضافة الكمية الزائدة يمثل الخفض نحو 1.7 بالمئة من إنتاج النفط العالمي.

وأوصت لجنة من وزراء تمثل أوبك والمنتجين المستقلين بقيادة روسيا بالتخفيضات بحسب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.

وهناك حاجة لبلورة التفاصيل يوم الجمعة في اجتماع أوبك+ في فيينا.

رويترز