بعد توقف 3 أسابيع.. استئناف مسيرات “العودة وكسر الحصار” بغزة

بعد توقف 3 أسابيع.. استئناف مسيرات “العودة وكسر الحصار” بغزة

غزة – توافد مئات الفلسطينيين نحو حدود قطاع غزة، الجمعة، للمشاركة في “مسيرات العودة وكسر الحصار” الأسبوعية بعد توقف دام ثلاثة أسابيع.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن مئات المتظاهرين يتوافدون نحو الحدود الشرقية للقطاع، حاملين الأعلام الفلسطينية.

وحذرت الهيئة العليا لمسيرات “العودة وكسر الحصار”، إسرائيل من “محاولات استهداف المسيرات” التي تنطلق عصرا.

وقالت الهيئة في بيان وصل الأناضول نسخة منه: “تنطلق مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار مجددا، الجمعة، على حدود قطاع غزة، بعد توقف دام ثلاثة أسابيع متتالية”.

ودعت الهيئة، جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في جمعة تحت اسم “المسيرة مستمرة”.

كما طالبت المشاركين في المسيرات “بتفويت الفرصة على الاحتلال الإسرائيلي”، محذرة من أي محاولات لاستهداف المسيرة.

وأكدت الهيئة “استمرار المسيرات بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية، باعتبارها محطة كفاحية من محطات النضال الفلسطيني المتواصل حتى تحقيق الانتصار برحيل الاحتلال”.

وتوقفت المسيرات 3 أسابيع متتالية، بقرار من الهيئة العليا في ظل ما سمته “الأوضاع الأمنية الخطيرة”، وتفويت الفرصة على إسرائيل لاستهداف المشاركين.

ومنذ مارس/ آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة، قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة آلاف آخرين بجروح مختلفة.

الأناضول