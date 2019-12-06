وفي بيان رسمي، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي بمدينة بورتلاند في ولاية أوريغون، إن عددا من التلفزيونات الذكية الجديدة التي تحتوي على كاميرات مدمجة، تصور وتسجل ما يدور حولها، حسبما أفادت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأميركية.وبحسب “أف بي آي”، فإن “مصنعي التلفزيون ومطوري التطبيقات ربما يشاهدونك ويستمعون إليك عبر الكاميرا والميكروفون المدمجين في التلفزيون”، لكن الأخطر في الأمر هو أن يكون التلفزيون مدخلا للمتسللين إلى منزلك، مما قد يؤدي في نهاية المطاف بطريقة أو بأخرى غلى اختراق حاسوبك أو هاتفك الشخصي المرتبط على نفس الشبكة.

والسؤال المطروح الآن: كيف تحمي نفسك من هذا الجهاز الضار والضروري في الوقت نفسه؟

يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه على المستهلك أن يجري بحثا بسيطا في الإنترنت عن نوع التلفزيون الذي يشتري، ليعرف أكثر عن أنظمة الكاميرا والميكروفون والخصوصية.