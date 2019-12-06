واشنطن – وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع انتشار سلاح الدمار الشامل، والأمن السيبراني، ووقف الهجرة غير الشرعية، بأنها أهم تحديات هذا العصر، كما دعا الأمم المتحدة لبحث التطورات في إيران.

وقال ترامب خلال مأدبة غداء أقيمت في البيت الأبيض أمس الخميس للممثلين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي:

“تواجه بلداننا اليوم جملة من التهديدات الأمنية المشتركة، بما فيها الإرهاب وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية والهجمات الإلكترونية وانتشار الأسلحة الكيميائية والنووية والبيولوجية. ونحن نعمل بجدية لمعالجة هذه القضايا، لا سيما الثلاث الأخيرة منها. ليس هناك شيء أكثر أهمية من ذلك”.

وحسب بيان للبيت الأبيض، فإن ترامب حث الممثلين الدائمين على العمل المشترك “لمواجهة التحديات العالمية من إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية إلى محادثات السلام في أفغانستان”.

وأشار إلى أن ترامب “شجع الممثلين الدائمين كذلك على اتخاذ إجراءات لمواجهة العناصر والجهات الخبيثة التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين”.

وأضاف البيان: “في حين أن الأمم المتحدة لديها إمكانات هائلة، ذكّر الرئيس الممثلين الدائمين بضرورة قيام كل دولة بدورها في تنفيذ مهمة مجلس الأمن الدولي المتمثلة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين”.

ودعا ترامب مجلس الأمن الدولي للنظر بالوضع في إيران، الذي وصفه بأنه “مرعب”، معتبرا أنه “سيتحول قريبا إلى فضيحة كبيرة في العالم أجمع”. وجدد ترامب اتهام السلطات الإيرانية بقتل واعتقال المتظاهرين، متعهدا بأن “أمريكا ستقف دائما إلى جانب الشعب الإيراني في نضاله من أجل الحرية”.

وحسب بيان البيت الأبيض، أقيمت مأدبة الغداء بمناسبة تولي الولايات المتحدة رئاسة مجلس الأمن لشهر ديسمبر، كما أنها جاءت قبيل الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة عام 1945.

المصدر: وكالات