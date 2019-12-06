دي مايو : روسيا محاور رئيس لا غنى عنه وهي تستعيد أهميتها في البحر المتوسط

دي مايو : روسيا محاور رئيس لا غنى عنه وهي تستعيد أهميتها في البحر المتوسط

إيطاليا – اكد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، إن روسيا محاور لا غنى عنه في الديناميات الإقليمية، وأنها تستعيد أهميتها في منطقة البحر المتوسط الموسعة.

وأضاف دي مايو خلال افتتاح منتدى “حوارات المتوسط 2019” في العاصمة الإيطالية روما، صباح الجمعة، أن منطقة المتوسط الموسعة “أضحت تحظى باهتمام متزايد من دول قارة آسيا”.

وكان الوزير الإيطالي قد أكد بمقابلة نشرتها صحيفة “كورييري ديلا سيرا”، اليوم الجمعة، أن بلاده تشاطر روسيا “هدف تحقيق الاستقرار في ليبيا”، مشيرا إلى أن موسكو “محاور رئيس”.

وأكد أنه سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي يشارك في المنتدى، وأشار إلى أنه سيؤكد له قناعة روما الراسخة بعدم وجود حل عسكري في ليبيا، وأنه “لا يمكن لأحد الاستفادة من وضع لا ينشأ منه شيء سوى عدم الاستقرار”.

المصدر: وكالة “آكي” الإيطالية