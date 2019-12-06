إسبانيا – أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن برشلونة لا يزال يتابع النجم البرازيلي الشاب رينير جيسوس كارفاليو، لاعب وسط فريق فلامنجو، بطل كوبا ليبرتادوريس.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن المستويات التي يقدمها رينير مؤخرًا مع الفريقه الأول لفلامنجو بعد تصعيده، رغم صغر سنه (17 عامًا)، أبهرت مسؤولي برشلونة الذين يتوقعون له مستقبلًا كبيرًا.

ورغم ذلك، فقد أشارت الصحيفة إلى أن قيمة رينير هي سبب عدم دخول برشلونة في الصفقة حتى الآن رغم ترحيب اللاعب.

ويرى مسؤولو البارسا أن رينير مازال مكلفًا للغاية، رغم أن قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي كانت تبلغ 70 مليون يورو قد انخفضت للنصف، بعد تجديده الشهر الماضي حتى 2024.

لكن من المتوقع في حالة مشاركة اللاعب بمونديال الأندية مع فلامنجو، أن يقدم الأداء الذي يجبر مسؤولي البارسا على التحرك لضمه، خوفًا من العروض الأخرى.

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