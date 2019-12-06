الولايات المتحدة – افادت مصادر أمنية أمريكية، اليوم الجمعة، إن السلطات تحقق في حادثة إطلاق بقاعدة للبحرية في مدينة بينساكولا بولاية فلوريدا، أسفرت عن مقتل شخص واحد إلى جانب المشتبه به.

وأكد مسؤول أمني بشرطة مقاطعة إسكامبيا “وفاة مطلق النار”، بعد أن أفاد في وقت سابق بأنه كان طليقا.

وأصدرت البحرية في وقت لاحق بيانا أكدت فيه “حالة وفاة إضافية”، إلى جانب “عدد مجهول من الجرحى الذين يجري تحويلهم إلى المستشفيات المحلية”.

ولم تقدم الناطقة باسم المسؤول الأمني، أمبر ساوثارد، أية معلومات إضافية حول الظروف التي أحاطت بالحادثة.

المصدر: “رويترز”