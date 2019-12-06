ليبيا – أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب يوسف العقوري اليوم الجمعة عن أسفه واستغرابه لمصادقة البرلمان التركي على مذكرة التفاهم التركية مع حكومة الوفاق حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية.

العقوري وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية قال:” إن مجلس النواب الليبي يعرب عن أسفه واستغرابه لمصادقة البرلمان التركي على المعاهدة رغم أن مجلس النواب الليبي لم يطلع على المعاهدة بعد إلا من وسائل الإعلام وكذلك لتجاوز البرلمان التركي لبنود الاتفاق السياسي الذي يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس الرئاسي”.

وأضاف:”نحن مجلس النواب الليبي نحرص فيه على علاقات جيدة مع الشعب التركي الصديق ولكننا أيضا نحرص على علاقات متوازنة مع الجميع والابتعاد عن التصعيد في المنطقة،نعتقد أن مثل هذه الاتفاقيات تحتاج لدارسة أعمق وتنسيق أوسع للوصول إلى صيغة مرضية للجميع”.

وشدد العقوري على أن “وضع مصلحة ليبيا كأولوية يهمنا أيضا استقرار وأمن حوض المتوسط وقد يتسبب هذا الأمر في توتر في منطقة شرق المتوسط ويؤثر سلبا على علاقات ليبيا مع دول الجوار”

رئيس لجنة الشؤون الخارجية أكد أن المجلس سيواصل التنسيق والعمل مع دول المنطقة المعنية بالاتفاق بالإضافة للاتحاد الأوروبي على هذا الملف المهم وبما يعود بالاستقرار والرخاء على دول المنطقة وإيجابا على علاقات ليبيا بدول شرق المتوسط.