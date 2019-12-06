الولايات المتحدة – من المتوقع أن تطلق واتساب ميزة “الوضع المظلم” في الأشهر القليلة المقبلة، ووفقا للتقارير الأخيرة سيتغير تفكير واتساب بجعل هذه الميزة تعمل تلقائيا في الظلام للحفاظ على عيون المستخدمين وتقليل استهلاك البطارية.

تحوّل ميزة “الوضع المظلم” ألوان الشاشة للون الغامق لتسهيل المراسلة في الظلام، ويأمل المطورون أن يؤدي التغيير -الذي سيكون لدى المستخدم الخيار لإيقاف تشغيله- إلى تقليل الضغط على عينيك بعد قضاء الكثير من الوقت على الشاشة، ويمكن للوضع المظلم توفير عمر البطارية حيث سيكون لديك الخيار لربطه بوضع توفير البطارية في هاتفك، بحسب تقارير موقع وابيتا أنفو.

وسيتم تشغيل الوضع المظلم تلقائيًا عند تنشيط وضع توفير الطاقة (Battery Saver). ففي معظم الهواتف، يتم تشغيل وضع توفير الطاقة عندما تكون طاقتك أقل من نسبة مئوية معينة، أو إذا شغلتها يدويا.

وسيساعد ذلك في الحفاظ على البطارية، حيث يعني ذلك أنه يتم تشغيل عدد أقل من بكسل الشاشة عند استخدام التطبيق في الوضع المظلم.

وليس من الواضح متى سيتم إطلاق الميزة التي طال انتظارها، حيث من المتوقع أن تعمل الميزة الجديدة على تحسين تجربة المستخدم وتقليل استهلاك البطارية.

من المهم ملاحظة أن خيار توفير الطاقة الذي تم العثور عليه حديثا، لن يعمل إلا إذا كان هاتفك يحتوي على شاشة أوليد (OLED).

وكما هي الحال مع أي ميزة جديدة تحت الاختبار، لا يمكننا التأكد بشكل كامل من أن واتساب ستطلق هذه الخدمة أو أنها مجرد ميزة تحت الاختبار، خصوصا أن واتساب رفضت التعليق على تقرير موقع وابيتا أنفو بخصوص الميزة.

واستنادا إلى عمليات الإطلاق التجريبية السابقة، يعتقد أن الوضع المظلم سيتم طرحه للمستخدمين في جميع أنحاء العالم في وقت ما خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتمتلك تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى إصداراتها الخاصة من الوضع المظلم بما في ذلك فيسبوك وتويتر وإنستغرام.