إسبانيا – أصدر نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس بيانا يوضح فيه حجم إصابة النجم الدولي البرازيلي مارسيلو دا سيلفا.

وجاء في البيان: “بعد الفحوص التي خضع لها لاعبنا مارسيلو من قبل الجهاز الطبي، تبين معاناته من إصابة عضلية في الساق اليسرى.. وفي انتظار التطورات”.

ومن جانبها، قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “هذه الإصابة تجعل من الصعب على مارسيلو، اللحاق بمباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، وكل الآراء تؤكد أنه سيغيب لمدة 3 أسابيع”.

وسيلحق مارسيلو بقائمة الغائبين عن الكلاسيكو، من جانب ريال مدريد، الذي سيفتقد أيضا كلا من لوكاس فاسكيز، وماركو أسينسيو، وإيدين هازارد، في المباراة المقررة يوم 18 من ديسمبر الجاري.

المصدر: وكالات