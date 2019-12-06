ليبيا – قالت وكالة “نوفا” الإيطالية إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيناقش خلال لقائه نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في روما جدول الأعمال الثنائي وكذلك الوضع في ليبيا وسوريا وأوكرانيا وأمريكا اللاتينية.

الوكالة أفادت أن لافروف سيتواجد في إيطاليا في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر وهي فترة يلتقي خلالها رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي دي مايو كما سيتحدث وزير الخارجية الروسي في مؤتمر الحوار المتوسطي فيما سيعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية على هامش المؤتمر.

ومن المتوقع خلال الزيارة إيلاء اهتمام كبير للقضايا الدولية بما في ذلك حل الأزمات الإقليمية مثل الأزمة الليبية والسورية.